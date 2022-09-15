شهد حكمت.. أولُ امرأة عراقيةٍ وعربية تشاركُ في مؤتمرِ الاتحاد الدوليّ في ماليزيا

2022/09/15 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعستكون العراقيةُ "شهد حكمت" على موعدٍ وحدثٍ غير مسبوق أبداً، بمشاركاتها كأول امرأة عراقية وعربية في مؤتمرِ الاتحادِ الدوليّ لرابطةِ اللاعبين المحترفين والذي سيقامُ الأحد المقبل في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور. وستشاركُ شهد حكمت عُضو رابطة اللاعبين العراقيين في المؤتمرِ السنوي للاتحادِ الدولي لرابطةِ اللاعبين الدوليين مُمثلاً عن رابطةِ اللاعبين العراقيين بعد تعذر حُضور رئيس الرابطةِ نديم كريم لالتزامه الاداريّ مع منتخبنا الوطنيّ للشباب. وستتم مناقشةُ ديون اللاعبين والشكاوى المقدمة ضد أنديةِ الدوري الممتاز والتي بلغت أكثرَ من 200 شكوى أثناء المؤتمرِ الدولي الذي سيستمر ثلاثةَ أيام. وأعدت حكمت ملفاً متكاملاً عن اللاعبين العراقيين وتعاملهم المستقبليّ في دوري المحترفين، وعن كيفيةِ حماية عقودِ اللاعبين أثناء توقيعهم مع الأنديةِ بما يضمن حقوقهم في الفترةِ المقبلة.

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