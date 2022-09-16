حادث سير يتسبب بمصرع وإصابة 5 منتسبين قرب الأنبار

2022/09/16 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع واصابة 5 منتسبين في حادث سير على الطريق الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حادث سير وقع على الطريق الدولي بين محافظتي الأنبار _ بغداد".

وبين أن "الحادث تسبب بمصرع ثلاثة منتسبين وإصابة اثنين اخرين".

وأوضح أن "الحصيلة قابلة للزيادة بسبب خطورة حالة المصابين".

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