مسلحون يغتالون مغتصب وقاتل الطفل العراقي بسوريا خلال نقله الى السجن

2022/09/16 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفادت مصادر إعلامية ومحلية سورية بمقتل المشتبه به في حادثة مقتل واغتصاب طفل عراقي في مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة.

وقال الناشط الإعلامي، عبد الباسط أحمد، في تصريح إن "مسلحين اعترضوا سيارة تابعة للشرطة العسكرية في رأس العين كانت تعتزم نقل المشتبه به إلى عهدة الشرطة المدنية".

وأضاف أحمد، الموجود في رأس العين والمطلع على الحادثة أن "المسلحين أطلقوا عدة رصاصات على رأس المشتبه به وأردوه صريعا في الحال قبل أن يتمكنوا من الفرار".

وشهدت مدينة رأس العين، التي يسيطر عليها تحالف "الجيش الوطني السوري" المعارض، جريمة قتل "وحشية" في الساعات الماضية راح ضحيتها طفلٌ عراقي يدعى "ياسين رعد المحمود".

وأشعلت هذه الجريمة، حسب نشطاء حالة من الغليان الشعبي، منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، في ظل مطالب بـ"إعدام الفاعل"، حيث اتهم ناشطون و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" مقاتل في تشكيل عسكري محلي بالوقوف وراءها، لكن الأخير نفى ذلك.

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