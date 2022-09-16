2022/09/16 | 00:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء في موسكو غير صحيح.

ونفى بيسكوف تصريحات الصحيفة عند سؤاله عن صحة الأمر من عدمه.

يذكر أن بوتين قد سافر صباح الخميس إلى سمرقند، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني.

التالي

منذ ساعة واحدة

تحذير دولي من وباء “اكثر خطورة” خلال السنوات المقبلة

منذ 3 ساعات

الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا

منذ 5 ساعات

مجلس الأمن يمدد مهمة فريق التحقيق بجرائم داعش في العراق

منذ 6 ساعات

دولة عربية تستنجد بالأمم المتحدة لمواجهة خطر مجاعة

منذ 8 ساعات

أول تعليق ايراني بعد العقوبات الامريكية الجديدة

منذ يوم واحد

استقالة رئيسة الوزراء السويدية

منذ يوم واحد

سوريا..



انفجارات في حقل نفطي

منذ يوم واحد

واشنطن تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين

منذ يوم واحد

الصحة العالمية: العالم قريب من القضاء على كورونا

منذ يوم واحد

جنازة إليزابيث..



بريطانيا تستبعد دولة عربية من قائمة الحضور

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف حقيقة تعرض بوتين لمحاولة اغتيال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف حقيقة تعرض بوتين لمحاولة اغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).