عقوبات أمريكية على زعيم الشيشان وشخصيات روسية لـ

2022/09/16 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن عقوبات جديدة على رمضان قديروف، زعيم الشيشان و شخصيات من روسيا لدورهم في العدوان على أوكرانيا قبل الحرب وأثناءها.

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