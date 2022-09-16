2022/09/16 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال تقرير لموقع 1945 الامريكي ان المشكلة اليوم في العراق لا تكمن في جوازات...

ظهرت المقالة موقع أمريكي: الفساد يوزع الجوازات الدبلوماسية على المسؤولين العراقيين وعوائلهم مثل الحلوى أولاً على المسلة.

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