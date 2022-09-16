معتقلون سابقون يروون لوكالة الصحافة الفرنسية رعب “غرف الملح” في سجن صيدنايا

2022/09/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس مراد (36 عاما) المعتقل السابق في سجن صيدنايا يمثل فصلا من معاملته في السجن في منزله في غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في 11آب/أغسطس 2022 © اف ب عمر حاج قدور بيروت (أ ف ب) – في أحد أيام شتاء 2017، وقبل نقله من السجن إلى المحكمة، دفع حارس بعبدو داخل غرفة لم يرها من […]

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