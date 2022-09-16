 مجموعة السبع تعد بإنهاء “السذاجة” التجارية مع الصين وبوتين وشي يتضامنان في مواجهة الغرب 

2022/09/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمرقند (أوزبكستان) (أ ف ب) – نيوهاردنبرغ (ألمانيا)- (أ ف ب) أعلن وزراء التجارة في مجموعة السبع الخميس أنهم سيسعون لتكثيف الضغط على روسيا للحد من الوسائل المتاحة لموسكو لتمويل حربها في أوكرانيا، كما وعدوا بوقف “السذاجة” التجارية التي يجري التعامل بها مع الصين.وقال وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك الذي ترأس اجتماع الوزراء في […]

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