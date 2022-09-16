ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان الى عشرة قتلى والبحث مستمر تحت الانقاض

2022/09/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص ما زالوا مفقودين بعد انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان في 14 أيلول/سبتمبر 2022 © اف ب خليل مزرعاوي عمان (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من اربعة طوابق في عمان الى عشرة قتلى، كما أكد مصدر أمني أردني، فيما تواصل فرق الانقاذ صباح […]

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