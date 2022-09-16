شرطة كربلاء تحكم قبضتها على

2022/09/16 | 00:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء،

الجمعة، احكام قبضتها على نشالين إثنين

خلال الزيارة المليونية التي تشهدها

المحافظة.

وقالت الشرطة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز قسم مكافحة

الإجرام خلال الس

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