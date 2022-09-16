بخطوات بسيطة.. نصائح طبية لتفادي مشكلة

2022/09/16 | 00:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه باحثون طبيون في الولايات المتحدة،

إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض

المعروف بـ"حصى الكلى"، يواجهون خطر

الإصابة بهذا الاضطراب الصحي مرة ثانية

في غضون خمس سنوات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"

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