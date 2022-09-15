2022/09/16 | 00:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية، تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن موقف بلاده من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وعن قضايا إقليمية أخرى بينها العراق واليمن والعلاقة مع السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني للجزيرة: على واشنطن اتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل لاتفاق نووي) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني للجزيرة: على واشنطن اتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل لاتفاق نووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).