2022/09/16 | 00:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر البنك الدولي، في دراسة اليوم الخميس، من أن العالمي يد يكون في طريقه نحو ركود اقتصادي عالمي مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بشكل متزامن لمكافحة التضخم المستمر.وأضاف البنك الدولي، في دراسة جديدة أن أكبر 3 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يحذر من ركود اقتصادي عالمي بسبب رفع نسب الفوائد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يحذر من ركود اقتصادي عالمي بسبب رفع نسب الفوائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).