تصفية مغتصب وقاتل الطفل العراقي في سوريا خلال نقله إلى السجن

2022/09/16 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفادت مصادر إعلامية ومحلية سورية بمقتل المشتبه به في حادثة مقتل واغتصاب طفل عراقي في مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة.وقال الناشط الإعلامي، عبد الباسط أحمد، إن “مسلحين اعترضوا سيارة تابعة للشرطة العسكرية في رأس العين كانت تعتزم نقل المشتبه به إلى عهدة الشرطة المدنية”.وأضاف أحمد، الموجود في رأس […]

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