2022/09/16 | 00:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3ggjmBN4K24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثورة الإمام الحسين "ع" معول يهدم الظلم والفساد| الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثورة الإمام الحسين "ع" معول يهدم الظلم والفساد| الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).