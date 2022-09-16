زيلينسكي يعلن العثور على

2022/09/16 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو "نريد أن يعرف العالم ما تسبّب به الاحتلال الروسي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدّت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

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