هل من الصواب بيع الأسلحة لأوكرانيا؟.. بابا الفاتيكان يرد

2022/09/16 | 01:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، يوم الخميس، إنه "قد يكون من المقبول أخلاقيا بيع أسلحة لأوكرانيا، إذا تم استخدامها في الدفاع عن النفس".

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