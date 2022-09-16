الديمقراطي يكشف عن مستجدات المباحثات مع غريمه بشأن كرسي الرئيس

2022/09/16 | 01:56 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، الخميس، استمرار المفاوضات بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، نافيا التوافق على تسمية مرشح للرئاسة.

وقال عمر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الحوارات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين وهناك تقدم في المفاوضات".

وأضاف أن "رئاسة الجمهورية لن تكون مشكلة، والأهم في هذه المرحلة تجاوز الأزمة السياسية الحالية، ولن تكون مشكلة باختيار مرشح رئاسة الجمهورية، وسيتم التوافق عليه داخل البيت الكردي".

وتضاربت الانباء بِـشان توافق الحزبيين الكرديين على الدخول بمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية في جلسة تنصيب الرئيس المرتقبة بعد اعلان بعض القيادات في الحزبين التوافق على الرئيس.

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