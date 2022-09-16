"مغتصب الطفل العراقي".. انتشار صور للمتهم قبل وبعد مقتله

2022/09/16 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدوالت صور على تويتر لمغتصب وقاتل الطفل العراقي بمدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة، بعد ساعات من جريمته.

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