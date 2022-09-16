إلغاء آلاف الرحلات الجوية في فرنسا  

2022/09/16 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة تابعة لشركة اير فرانس على مدرج في مطار شارل ديغول في 8 ايلول/سبتمبر 2022.© ا ف ب/AFP كريس ديلما باريس (أ ف ب) – ستلغي شركات الطيران حوالى ألف رحلة في فرنسا الجمعة بسبب إضراب المراقبين الجويين المعلن عنه كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الخميس لوكالة فرانس برس.وكانت الإدارة […]

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