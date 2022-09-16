2022/09/16 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «ما تخيله الحفيد» رواية جديدة للكاتب العراقي مروان ياسين الدليمي، صدرت عن دار حكاية للنشر والتوزيع في السعودية، وسيشهد معرض الرياض الدولي للكتاب في الأول من أكتوبر القادم 2022 بداية إطلاقها .وهذه الرواية هي الإصدار الثاني للمؤلف في إطار الكتابة السردية، بعد روايته الأولى «اكتشاف الحب» التي صدرت عن دار نينوى في دمشق، وتأتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ما تخيّله الحفيد” رواية لمروان ياسين الدليمي.. الحبكة رهن حركية النساء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ما تخيّله الحفيد” رواية لمروان ياسين الدليمي.. الحبكة رهن حركية النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).