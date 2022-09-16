زيلينسكي يعلن العثور على مقبرة جماعية في إيزيوم: روسيا تترك الموت في كل مكان

2022/09/16 | 02:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف الأوكرانية، بعد تحرير المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي من القوات الروسية.

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