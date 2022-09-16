2022/09/16 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش هذه الحلقة التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، كيف يمكن إعادة من فقد الثقة بالفرص في العراق؟

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