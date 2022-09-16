لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 

2022/09/16 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالقرآن يريد شيئا آخر ممن يقرأونه غير الفهم السطحي التقليدي، فما يريده القرآن هو فهم العبرة أو الهدف من سرد القصة أو من القصص القرآني وليس فقط الاهتمام بمفهومها الحرفي.

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