أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا لمساعدتها في الهجوم المضاد ضد القوات الروسية

2022/09/16 | 04:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة خلال هجومه المضاد ضد القوات الروسية.

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