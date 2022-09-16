2022/09/16 | 06:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DqROwJcFLgo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة شاب يقدم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحوادث) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة شاب يقدم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحوادث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).