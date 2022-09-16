لماذا ستطرح مصر عملة الـ

2022/09/16 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة المصرية على إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول، وكشف مسؤول حكومي عن سبب طرح هذه العملات للتسهيل على المواطنين حمل الفكة، كما كشف عن خطوات الطرح، حيث يتم في الوقت الحالي بحث التصميمات المقترحة والمواصفات الفنية

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