مقابل وعود بالعفو..

2022/09/16 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع مصور لرئيس مرتزفة "منظمة فاغنر" وهو يتحدث إلى سجناء روس يشرح لهم فيها مزايا القتال مع مجموعته في أوكرانيا والتي تتضمن إطلاق سراحهم بعد خدمتهم لمدة 6 شهور.

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