2022/09/16 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أنّ بلادها لن تزود حاليا كييف بدبابات تطالب بها لكنها ستمدها “قريباً جداً“ بآليات مدرّعة.وأكدت لامبريخت في مؤتمر صحافي إنّه يجب يجب أن “نضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى“.وأعلنت الوزيرة إرسال منظومتين جديدتين من راجمات الصواريخ من طراز “مارس 2″ و200 صاروخ.كما […]

ظهرت المقالة ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).