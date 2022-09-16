الأمم المتحدة: العالم قد يواجه وباء أشد خطورة من كورونا

2022/09/16 | 09:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن

العالم قد يواجه وباء أكثر خطورة في

غضون السنوات القليلة القادمة.

وأضاف أنه “من الضروري أن يكون العالم

مستعدا لتفشي الأوبئة في المستقبل

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