الرافدين يمنح قروضاً لذوي المهن الصحية تصل إلى 150 مليوناً

2022/09/16 | 09:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، منح

قروضاً لذوي المهن الصحية تصل إلى 150

مليوناً.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

صحفي، أن "منح قروض ذوي المهن الصحية تصل

الى 150 مليون وبفائدة 5 بالمئة".

وأضاف

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