الصحة العالمية: لا تستخدموا هذين الدواءين لعلاج كورونا

2022/09/16 | 09:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم

استخدام علاجين بالأجسام المضادة

لفيروس كورونا، على أساس أنهما لم يعودا

فعالين على الأرجح مع السلالة

المتحورة “أوميكرون“ من الفيروس

وأحدث متحوراتها الفرعية.

كان العلاجا

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