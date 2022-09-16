انطلاق أعمال قمة (شنغهاي) للتعاون بحضور زعماء الدول الثماني

2022/09/16 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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انطلقت صباح اليوم الجمعة في مدينة سمرقند الأوزبكستانية أعمال قمة زعماء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون وهي أول قمة تجرى حضوريا منذ بداية وباء كورونا.

وقبل انطلاق اجتماعات القمة التقط زعماء الدول الثماني (روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان وقرغيزستان) صورة جماعية.

المصدر: روسيا اليوم

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