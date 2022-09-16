دوري الغولف المدعوم من السعودية يواجه التجاهل الإعلامي

2022/09/16 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أنه جذب أشهر نجوم اللعبة في العالم، إلا أن دوري الغولف الجديد "إل آي في" المدعوم من السعودية، يواجه صعوبة كبيرة بالحصول على شريك إعلامي رئيسي في الولايات المتحدة لبث فعاليات البطولة.

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