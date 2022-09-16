البنك الدولي يحذر من ركود ’مدمر’

2022/09/16 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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قال البنك الدولي إن البنوك المركزية "الرائدة" تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود "مدمر" العام المقبل، في حال تم رفع أسعار الفائدة "بشكل كبير للغاية" خلال الأشهر المقبلة.

ودعا البنك الدولي السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".

وحث البنك الدولي الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الزخم في الاقتصاد العالمي آخذ في التراجع وإن المزيد من البلدان بدأت بالفعل في الانهيار.

وأضاف "قلقي العميق هو أن هذه الاتجاهات ستستمر، مع عواقب طويلة الأمد مدمرة للناس في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".

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