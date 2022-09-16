الكرملين ينفي مزاعم تعرض بوتين لمحاولة اغتيال

2022/09/16 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين مزاعم بتقارير تداولتها وسائل إعلام عن تعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال.

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