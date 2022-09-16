2022/09/16 | 10:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6ArZy90Xl0s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عادل عبد المهدي يزور قبر ابو محمد العامري وابو مهدي المهندس | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عادل عبد المهدي يزور قبر ابو محمد العامري وابو مهدي المهندس | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).