2022/09/16 | 10:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FidpZSBFTrg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "حي القاهرة" في الجانب الايسر من الموصل يشكو انقطاع المياه والكهرباء منذ سنوات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "حي القاهرة" في الجانب الايسر من الموصل يشكو انقطاع المياه والكهرباء منذ سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).