2022/09/16 | 10:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة تفتيش خليجي 25 تؤجل زيارتها لملعب الميناء الأولمبي حتى الأسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/16 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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