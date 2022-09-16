سكك كربلاء : نقل قرابة اربعين الف زائر خلال ايام الزيارة الاربعينية لحد الان.

2022/09/16 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير سكك كربلاء قيس كاظم موح عن

نقل قرابة اربعين الفين زائر خلال ايام

زيارة اربعينية الامام الحسين عليه

السلام لغاية صباح اليوم الجمعة .

وبين كاظم في تصريح خص به مراسل وكالة

نون الخبرية عن " ت

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