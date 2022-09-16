بالصور.. حشود الزائرين تواصل زحفها نحو سيد الأحرار

2022/09/16 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعتصوير حسين الونان تواصل الحشود المليونية زحفها نحو كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).ووثقت وكالة الأنباء العراقية (واع) مسير الزائرين والمواكب الحسينية التي تقدم الخدمات للزائرين على طول المسير باتجاه كربلاء المقدسة.

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