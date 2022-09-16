صينيون في خدمة زائري الاربعين: الحسين للجميع وليس للمسلمين فقط

2022/09/16 | 10:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشعر بسعادة كبيرة من خلال تقديم الخدمات للزائرين.

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