اعتقال عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة في بابل

2022/09/16 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

افادت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، باعتقال عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جهود مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون في إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية عند أحد مداخل مدينة الحلة شمالية، مكنتهم من القاء القبض على (7) مخالفين بينهم مطلوب بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وفق احكام المادة (28 مخدرات) وضبط بحوزتهم حبوب مخدرة مختلفة مع كمية من المخدرات وادوات للتعاطي".وأضافت أن "مفارز سيطرة الشهداء القت القبض على (4) مخالفين عثر بحوزتهم على حبوب مخدرة مختلفة وآلة جارحة".وبينت أن "مفارز حلة - قادسية استطاعت القاء القبض على مخالف ضبط بحوزته مادة الكريستال ميث المخدرة".في سياق متصل أشارت الى أن "قوة مشتركة من شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة، والامن الوطني خلال ممارسة امنية وسط المدينة، تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين وبحوزته امبولتي استنشاق مخدرات مع اداتين تستعملان للتعاطي".وتابعت أن "مفارز شعبة مخدرات قضاء المسيب بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات وفصيل طوارئ المسيب، تمكنت من القبض على متهم صادر بحقه امر قبض وفق احكام المادة (32 مخدرات)، خلال ممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية الشمالي".

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