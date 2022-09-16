تحديد موعد إعلان التقرير النهائي لتراخيص اتحاد الكرة

2022/09/16 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت دائرة التراخيص في الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد إعلان تقريرها النهائي وكيفية تقديم الطعون.

وقال الناطق الاعلامي للدائرة بلال زكي في بيانإن “في تمام الساعة 12 بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، أغلقنظام رفع ملفات الحصول على التراخيص”.

وبين أن “لجنة التراخيص ستجتمع خلال 72 ساعة لمراجعة ملفات الاندية بشكل نهائي والكشف عن الاندية المرخصة”.

وتابع “بعد الاعلان عن الاندية المرخصة سيتم منح مهلة 5 أيام لتقديم الاستئناف والطعون”.

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