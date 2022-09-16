الرافدين: قروض لذوي المهن الصحية تصل إلى 150 مليون

2022/09/16 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين، اطلاق قروض لذوي المهن الصحية تصل إلى 150 مليون دينار.

وذكر النصرف في بيان ان “قروض ذوي المهن الصحية تصل الى 150 مليون وبفائدة 5 بالمئة”.

وبين أن “التقديم على القرض عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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