2022/09/16 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال خبراء في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لم تعد منظمة الصحة العالمية توصي بعلاجين بالأجسام المضادة لكوفيد-19، على أساس أنهما لم يعودا فعالين على الأرجح بسبب السلالة أوميكرون من فيروس كورونا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تكشف أسماء أدوية لكورونا بلا فعالية المركز الخبري الوطني.

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