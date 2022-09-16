2022/09/16 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها في طريق الانخفاض الأسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة من شأنها أن تضر بالنمو العالمي وبالطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط وبرميل برنت يتجاوز 91 دولار المركز الخبري الوطني.

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