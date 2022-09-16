2022/09/16 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني لوكالة رويترز إن مسلحا اعتقل بعد محاولته اقتحام بنك لبناني بمدينة الغازية الجنوبية، الجمعة، وذلك بهدف استعادة مدخراته المجمدة في نظام البلاد المصرفي وسط انهيار مالي استمر ثلاث سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. القبض على مسلح اقتحم بنكا واسترد جزءا من أمواله) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. القبض على مسلح اقتحم بنكا واسترد جزءا من أمواله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).