المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تخوض حرباً من أجلنا

2022/09/16 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه من الضروري أن يزود الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بما تطلبه من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات.

وأضافت فون دير لاين في حوار مع وسائل إعلام ألمانية، وتعليقا على إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية، أنها "مع الدول الأوروبية لتقديم ما تحتاجه أوكرانيا حقا".

وأشارت إلى أنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأبلغها بأن كييف في حاجة إلى عدد من الأشياء، مضيفة أن أوكرانيا أثبتت أنها قادرة على الدفاع عن نفسها، إذا كانت لديها الوسائل العسكرية اللازمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "كييف تخوض حربا من أجلنا جميعا، ولهذا السبب من المهم جدا أن تحصل أوكرانيا على المعدات العسكرية اللازمة".

واعتبرت أنه إذا طلبت أوكرانيا تزويدها بدبابات، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ الأمر على محمل الجد وأن يزودها بها.

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