الرئيس الايراني: محادثاتنا مع السعودية جارية وسنستمر بذلك في بغداد

2022/09/16 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي،

اليوم الخميس، أن المحادثات جارية مع

السعودية وسنستمر بذلك في بغداد، فيما

أشار إلى أن دولا طلبت من طهران التدخل

بأزمة العراق.

وقال رئيسي في تصريحات نقلها موقع

"الجز

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